La seconda parte della conversazione tra Shannen Doherty e Holly Marie Combs, realizzata per il podcast Let’s be Clear, è tornata a parlare dei problemi con Alyssa Milano sostenendo che avesse dato un ultimatum ai produttori della serie Streghe, situazione che ha poi portato al licenziamento dell’interprete di Prue.

Shannen ha ribadito che non prova odio o risentimento nei confronti della collega, ma di voler fare chiarezza su quanto accaduto perché i fan dello show continuano a chiederle perché l’ha abbandonato. Doherty ha dichiarato che era l’attrice con il salario più alto e su cui il network aveva costruito il progetto, situazione che è convinta abbia dato il via alle discussioni con Alyssa. Combs sostiene di aver incontrato il produttore Jonathan Levin poco dopo aver scoperto che il network stava cercando un’interprete per una quarta sorella, Paige, in modo da colmare il vuoto lasciato dall’uscita di scena di Prue. Holly sostiene di aver chiesto perché stavano licenziando la sua amica e di aver ricevuto come risposta che erano obbligati a farlo perché si trattava di scegliere tra Shannen e Alyssa perché Milano aveva minacciato di fare causa sostenendo fosse un ambiente di lavoro ostile. Secondo l’interprete di Piper, la collega aveva gettato le basi per una possibile causa legale andando da un mediatore aziendale ogni volta che si sentiva a disagio, mentre Combs e Doherty si erano rifiutate di parlare con il mediatore.

Holly Marie Combs ha dichiarato:

Non ci sono state liti sul set, non ci sono stati scambi di parole dure. Tutto è accaduto dietro le quinte, nella roulotte, non è accaduto nulla che le nostre guest star abbiano mai notato o segnalato… Secondo gli standard attuali non sarebbe accaduto nulla…. Ci sono uomini che abusano delle persone, lanciano oggetti, urlano e non hanno alcuna conseguenza. Le persone non capiscono che quello non è mai accaduto. Se non eri lì non puoi capire.

La situazione era inoltre complicata dal fatto che Alyssa avesse una relazione con Brian Krause e Shannen stesse frequentando Julian McMahon.

L’interprete di Prue in Streghe, inoltre, ha accettato che si dichiarasse che la sua uscita di scena da Streghe era stata voluta da lei, per evitare i gossip su un altro licenziamento. L’attrice ha spiegato:

Non penso che ci sia nessuno che se ne andrebbe da uno show di successo e per cui viene pagata bene, oltre al fatto che amavo realmente lavorarci. Mi piaceva. I miei adetti stampa mi hanno guardato e hanno detto: ‘No, no, no! La tua carriera non sopravviverebbe a un altro licenziamento. Quindi diremo semplicemente che hai scelto di andartene’. E mi ricordo di aver iniziato a ridere dicendo: ‘Chi crederà che sono abbastanza folle da andarmene da una serie di successo?’.

Doherty ha ammesso:

Avrei voluto essere più grande e saggia, perché avrei decisamente fatto causa e sarei stata onesta sulla situazione. Le voci negative mi hanno comunque seguita. Parlavano male di me e comunque non sono stata pagata. Ti fa sembrare pazza se si lascia uno show di successo dopo solo tre stagioni.

Holly ha sostenuto inoltre di aver provato ad andarsene, ma di non essere stata in grado di farlo, ritrovandosi a vivere una situazione molto difficile sul set. L’attrice ha inoltre ipotizzato che i produttori avessero pensato a quanto accaduto con Beverly Hills, 90210 e avessero scelto di licenziare Shannen e non Alyssa perché avevano avuto un’esperienza simile, vedendo che la serie era andata avanti e la situazione aveva inoltre generato molta pubblicità intorno al progetto.

Doherty ha svelato che per un anno ha provato a capire cosa era accaduto o a ricordare degli episodi che avessero giustificato quell’ultimatum che le ha causato numerosi problemi, considerando inoltre che all’epoca suo padre stava molto male, ma di non esserci mai riuscita.

L’interprete di Prue in Streghe ha quindi concluso:

Quando invecchi accetti che è successo qualcosa. Accetti e vai avanti con la tua vita, ma questo non vuol dire che perdoni. Semplicemente impari una lezione e consideri in modo diverso qualcuno.

Che ne pensate dei problemi tra Shannen Doherty e Alyssa Milano durante le riprese della serie Streghe?

