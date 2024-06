Shannen Doherty sostiene che il suo reddito subirà un “drastico calo” visto che a breve Streghe svanirà dai servizi streaming.

Di conseguenza, ha deciso di chiedere al suo ex marito, Kurt Iswarienko, a cui ha chiesto il divorzio l’anno scorso, non solo di contribuire a le spese legali sostenute per le pratiche della separazione (che ammontano a circa 12.000 dollari), ma anche di versarle un assegno di mantenimento di 15.434 dollari al mese.

Nella richiesta al giudice depositata al tribunale di Los Angeles, Doherty ha spiegato che a causa del cancro diagnosticatole nel 2015, inizialmente in remissione e di recente estesosi alle ossa, non ha potuto lavorare come avrebbe voluto e che quindi l’ultimo ingaggio è stato nel 2022.

Di conseguenza, “oggi praticamente tutto il mio reddito dipende dai compensi residuali del mio lavoro passato. Di recente ho appreso che Streghe svanirà da ogni grossa piattaforma dopo il 30 giugno, perciò i miei compensi residuali futuri caleranno drasticamente“.

L’attrice ha spiegato che il suo ritiro dalle scene la porterà a perdere l’assicurazione sanitaria garantita dalla SAG, portando le spese mediche a salire vertiginosamente rispetto ai “soli” 21.000 dollari spesi l’anno scorso.

Sul suo ex marito ha poi dichiarato che sin dall’avvio delle pratiche del divorzio non le ha corrisposto né alimenti né contributi per spese legali:

Mentre io vado incontro a spese mediche esorbitanti non coperte dall’assicurazione per sottopormi a cure sperimentali nella speranza di prolungarmi la vita, [Iswarienko] spende migliaia di dollari tra medical spa, negozi di gioielli e Gucci, mentre sostiene di non avere abbastanza risorse per sostenermi.

