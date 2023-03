Se i fan di Succession sono tristi per la fine della serie dopo la sua quarta stagione, c’è qualcuno che invece è assolutamente soddisfatto: Brian Cox, che interpreta il famigerato mogul Logan Roy. L’attore plaude alla decisione di Jesse Armstrong di concludere la serie al culmine del successo in un’intervista su Variety:

L’attore settantaseienne non sentirà la mancanza della serie, anche se…:

Nell’intervista, Cox parla anche dell’incipit della quarta e ultima stagione, nella quale vedremo Logan rimasto da solo a festeggiare il suo compleanno. Quattro stagioni per trovare un successore gli sono servite a dimostrare che nessuno dei suoi figli merita il testimone:

Quando i figli non sono intorno, è completamente concentrato su se stesso. E non in maniera positiva. […] Roman (Kieran Culkin) è il figlio dotato, ma ha mandato al padre una foto inappropriata e non merita la sua fiducia. Shiv (Sarah Snook) è la figlia prediletta, ma non sa veramente chi è né dove si trova. E non smette mai di parlare. Kendall (Jeremy Strong) è vittima della sua stessa avarizia, e non fa che piangersi addosso, cosa che Logan trova davvero fastidiosa.