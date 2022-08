Kirby Howell-Baptiste, dopo il successo di The Sandman, ritornerà sul piccolo schermo con Sugar, la serie di Apple TV+ con star Colin Farrell.

Il progetto ideato per la piattaforma di streaming è stato creato da Mark Protosevich, che in passato ha lavorato nel team di autori per film come Thor e Io Sono Leggenda.

Per ora i produttori non hanno svelato i dettagli riguardanti la trama, anche se Deadline sostiene che si tratterà di un approccio contemporaneo a una classica storia con al centro un detective privato.

Alla regia della serie ci sarà Fernando Meirelles, regista nominato agli Oscar che sarà coinvolto anche come produttore esecutivo insieme a Simon Kinberg, Audrey Chon, Scott Greenberg e Chip Vucelich.

Kirby, recentemente, ha recitato anche in Culprits e serie come The Good Place, Barry e Killing Eve.

Che ne pensate dell’arrivo di Kirby Howell-Baptiste nel cast di Sugar? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline