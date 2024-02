Il presidente di The CW, Brad Schwartz, ha comunicato ai fan di Supernatural, che speravano in un altro spinoff della popolare serie, una notizia deludente. Durante i Television Critics Association di venerdì scorso (via TVLine), Schwartz ha discusso della popolarità di Supernatural, ma ha dichiarato che al momento non sono in discussione nuovi spinoff.

“Non abbiamo discusso di alcun tipo di spinoff“, ha detto Schwartz. “Supernatural è stata una delle 10 serie più viste in streaming l’anno scorso. Ed è un franchise incredibile con un’eredità incredibile, una storia incredibile. Siamo davvero entusiasti della nuova stagione di Walker con Jared [Padalecki]“.

Lo scorso maggio, il network ha cancellato lo spinoff di Supernatural, The Winchesters, dopo una sola stagione. La serie era incentrata sui genitori di Sam e Dean, John (interpretato da Drake Rodger) e Mary (Meg Donnelly), e raccontava ‘l’epica storia d’amore mai raccontata di come John ha incontrato Mary e di come hanno messo tutto in gioco per salvare non solo il loro amore, ma il mondo intero’. Dopo la cancellazione da parte di The CW, la serie è stata proposta ad altre reti e piattaforme di streaming, ma non è riuscita a trovare una nuova casa.

The Winchesters è stato solo uno dei tanti tentativi di spinoff di Supernatural. Sono stati realizzati due progetti pilota per potenziali spinoff, Wayward Sisters e Bloodlines, ma nessuna di queste serie ha ricevuto un ordine di serie. Dopo la cancellazione di The Winchesters, Jensen Ackles, che non solo ha recitato in Supernatural ma è stato produttore esecutivo e narratore di The Winchesters, ha rivelato che esisteva un piano di cinque stagioni che avrebbe potuto culminare in un ritorno di Supernatural.

