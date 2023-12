The CW

I protagonisti di Supernatural, Jensen Ackles e Jared Padalecki, sembra abbiano anticipato un ritorno delle avventure di Sam e Dean Winchester sugli schermi televisivi.

Durante l’evento 2023 Creation Honolulu che si è svolto dal 17 al 19 novembre, i due attori hanno risposto alle domande dei fan. Quando uno dei presenti ha chiesto cosa è accaduto ai loro personaggi dopo che si sono ritrovati in paradiso, Padalecki ha dichiarato:

Ho alcune idee e spero che ora che gli sceneggiatori sono tornati al lavoro, e gli attori sono tornati al lavoro, ci riuniremo tutti.

Ackles ha quindi aggiunto:

Rimanete sintonizzati. Ci sono alcune conversazioni in corso riguardanti questo discorso che stiamo avendo in questo periodo.

Le due star, per ora, non hanno aggiunto ulteriori dettagli e i fan dovranno attendere per scoprire qualcosa di nuovo riguardante il futuro della saga dei fratelli Winchester.

Jared, a maggio, aveva già spiegato che il suo amore per Supernatural non era diminuito dichiarando:

Ho la sensazione che se avessimo avuto stagioni da 13 episodi di Supernatural, probabilmente la staremmo ancora girando. Penso che una stagione più corta sarebbe stata realmente forte, piena di azione e dettagli sulla storia.

Che ne pensate? Sperate in un ritorno della serie Supernatural sugli schermi?

Fonte: Collider