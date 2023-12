Sydney Sweeney è tornata a parlare di Angus Cloud, con cui ha recitato in Euphoria, morto a luglio per un’overdose.

L’attrice, intervistata da Glamour, ha spiegato:

Io e le mie co-star eravamo costantemente al telefono piangendo, perché è stato semplicemente un tale shock. Non penso sembrerà reale o lo capirò davvero fino a quando staremo girando e non vedrò Angus sul set.

Sydney ha ribadito:

Almeno quando stiamo tutti girando, ci controlleremo a vicenda e saremo lì a sostenerci, semplicemente in un modo diverso rispetto a quello che possiamo avere quando siamo tutti in posti molto separati nel mondo. Trovo realmente interessante quando qualcuno muore nel nostro settore perché, per molti aspetti, è ancora vivo.