In questi giorni Taraji P. Henson sta mettendo sotto i riflettori il divario retributivo a Hollywood, e in particolare quello nei confronti delle donne nere. Parlando di questo argomento in una recente intervista con la SAG-AFTRA Foundation, l’attrice ha rivelato di aver licenziato il tuo intero team per non aver lavorato adeguatamente a capitalizzare il successo del personaggio di Cookie Lion, protagonista della serie tv Empire in onda sulla Fox.

Henson ha spiegato che a suo avviso la sua migliore mossa d’affari è stata proprio quella:

Licenziare tutti dopo la vicenda Cookie. Dovevano andarsene davvero tutti. Dove sono i miei contratti? Dove sono le mie pubblicità? Cookie era al centro della moda in quegli anni. Dove sono i miei endorsement? Cosa avete messo in piedi dopo questo successo? È per questo che sono sparita per parecchio tempo. Non avevano preparato nulla per me, dopo quello.

Una delle uniche opportunità a cui aveva lavorato il suo team era quella di creare una nuova serie tv sul personaggio di Cookie, cosa a cui non si era opposta:

Tutto quello che volevano era che facessi un’altra serie su Cookie, e io risposi: “Ok, ma deve essere fatta bene. Lo merita il pubblico, è troppo amata perché si possa rovinare così.” E così, quando mi hanno presentato un’idea completamente sbagliata, la mia risposta è stata: “Bene, che altro?” Loro non avevano nulla. “Siete tutti licenziati”.

L’attrice è attualmente al cinema con Il Colore Viola, e in una recente intervista radiofonica su SiriusXM ha ripercorso la sua carriera spiegando della difficoltà di essere costantemente sottopagata, tanto da aver quasi deciso di lasciare l’industria:

Sono stufa di sentire dire le stesse cose anche dalle mie sorelle, in continuazione. Ci si stanca. Le persone mi dicono: “Lavori tantissimo!”, ma è ciò che devo fare. La matematica non è un’opinione. Inizi a lavorare un sacco, hai un team da pagare. Abbiamo delle spese enormi, non facciamo tutto questo da soli, c’è un intero team dietro di noi, e bisogna pagare tutti. Così, quando qualcuno di tice: “Beh, ha guadagnato 10 milioni!”, no non è così, non finisce nel tuo portafoglio. Tra l’altro, metà va allo Zio Sam in tasse. Quindi, partiamo dal presupposto che uno guadagna 5 milioni.

