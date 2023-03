Brett Goldstein ha svelato di tifare per la coppia Roy Keeley, nonostante la crisi a inizio della stagione 3 di Ted Lasso.

Intervistato da Radio Times riguardo alla rottura tra i due, l’attore si è detto straziato:

Sono anche la mia coppia preferita. Non posso dire nulla, sono devastato. Non posso davvero dire altro se non che è straziante.

L’attore poi ha sottolineato che se ami davvero una persona trovi il tempo anche in mezzo agli impegni, a differenza di quanto succede in La La Land.

Sì, a parte il film La La Land, dove questa coppia di innamorati si lascia immediatamente quando lei trova lavoro, cosa che non ho mai capito bene. Sembra che entrambi si siano capiti, e d’accordo tra loro si son detti: ‘Sì, beh, ovviamente non possiamo stare insieme perché hai un lavoro a Parigi.’ Fine.

Ted Lasso è tornato il 15 marzo con la stagione 3 in esclusiva su Apple TV+.

Di seguito la sinossi ufficiale della stagione 3:

Nella terza stagione di Ted Lasso composta da 12 episodi, il neo-promosso AFC Richmond si trova ad affrontare lo scherno dell’opinione pubblica, con le previsioni dei media che lo danno ultimo in Premier League; intanto Nate (Nick Mohammed), ora acclamato come “ragazzo prodigio”, è andato a lavorare per Rupert (Anthony Head) al West Ham United e sulla scia della sua controversa partenza da Richmond, Roy Kent (Brett Goldstein) assume il ruolo di assistente allenatore, insieme a Beard (Brendan Hunt). Nel frattempo, mentre Ted (Jason Sudeikis) affronta le pressioni sul lavoro e continua a lottare con i suoi problemi personali, Rebecca (Hannah Waddingham) si concentra su come riuscire a sconfiggere Rupert e Keeley (Juno Temple) cerca di diventare il capo della sua agenzia di pubbliche relazioni. Le cose sembrano andare a rotoli, sia dentro che fuori dal campo, ma il Team Lasso è pronto a dare comunque il meglio di sé.