La stagione 3 di Ted Lasso potrebbe essere l’ultima e Cristo Fernandez ha rivelato qualche dettaglio dell’atmosfera sul set durante l’ultimo giorno delle riprese.

L’interprete di Dani Rojas ha raccontato a ComicBook.com:

È stato folle. Ci sono state così tante lacrime di gioia e stavamo tutti piangendo. Jason ha fatto un discorso insieme a Brendan Hunt e Joe Kelly. È stato un momento davvero, davvero potente e lo ricorderò per sempre.

Il cast della storia dell’AFC Richmond sembra si sia infatti pronto a dire addio allo show.

Brendan Hunt, parlando di quell’ultima giornata, aveva dichiarato:

L’ultimo giorno sembrava davvero come il momento dei diplomi e tutti si stavano preparando per lasciare il campus, dicendo che si sarebbero rivisti e cose simili… Lo intendo nel modo più meraviglioso possibile. È stato davvero emozionante. E i britannici di solito non sono sentimentali, ma i nostri lo erano.