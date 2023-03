Jason Sudeikis ha parlato del finale della stagione 3 di Ted Lasso che concluderà la serie tv di successo di Apple Tv+.

Parlando con Deadline, l’attore ha detto che è felice di quanto realizzato negli ultimi 12 episodi della serie tv, e sul tornare a interpretare Ted in futuro, menzionando il sito Cameo, con cui fare saluti personalizzati ai fan:

Sudeikis ha poi parlato dei vociferati spin-off:

Sì, penso che abbiamo preparato la tavola per tutti i tipi di persone… per raccontare altre di queste storie. Ancora una volta, non posso fare a meno di prendere la domanda come un’adulazione per ciò che chi sta lavorando allo show ha cercato di fare. È davvero gentile da parte delle persone anche solo prenderlo in considerazione perché non sai mai cosa succederà quando crei le cose. Il fatto che le persone vogliano di più, anche se è una strada diversa, è adorabile.