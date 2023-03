La stagione 3 di Ted Lasso è al momento in corso su Apple TV+, e Jason Sudeikis è tornato a parlare nuovamente degli spin-off.

Ospite del The Jess Cagle Show, l’attore ha detto che al momento si stanno concentrando sulla stagione 3, e che si vedrà se ci sarà ancora altro “succo da spremere” dall’AFC Richmond:

Sto interpretando questa domanda chiedendomi: ‘C’è abbastanza zuppa per sfamare più persone?’ Sì. Ma a volte vogliamo solo preparare della nuova zuppa. Non lo so, ma credo che ci sia rimasto abbastanza succo nell’arancia del Richmond, se volete, ancora da spremere … È solo che per ora stiamo ancora spremendo l’arancia della terza stagione.