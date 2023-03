Anche Brett Goldstein e Brendan Hunt hanno parlato dei possibili spin-off futuri di Ted Lasso, la cui stagione 3 comincerà la prossima settimana.

Brendan Hunt ha sottolineato che la stagione 3 sarà la fine della storia iniziata con la 1, ma non per questo sarà per forza una conclusione dello show:

Non è necessariamente la fine della serie. Probabilmente è la fine di questa storia perché l’abbiamo sempre vista come una cosa in tre parti. Non sapevamo nemmeno con certezza che saremmo stati in grado di raccontare tutte e tre le parti – e all’improvviso eccoci qui. Quindi, ci sarà un qualche tipo di chiusura, ma non è necessariamente la fine.

Gli è stato chiesto se lo show potesse avere una quarta stagione senza Ted (Sudeikis) al centro, e l’attore ha risposto:

Sarebbe tutta incentrata su Beard che ha fondato una nuova band e vanno in un luogo tropicale diverso ogni episodio. Ne ho parlato con Tim Cook ed è piuttosto entusiasta, quindi penso che succederà.

Brett Goldstein, che da circa un anno sta evitando di fare spoiler suggerendo che alla fine muoiono tutti i protagonisti, ha aggiunto:

Tutti hanno il loro viaggio in questa stagione e chissà dove finiranno? Chi lo sa? Voglio dire, lo so perché l’ho visto ma voi lo scoprirete. Ecco la verità: cinque dei personaggi principali muoiono alla fine della stagione 3. Uno dei motivi per la quale questa è l’ultima stagione dipende da Jason e dal suo essere eventualmente disposto a fare il fantasma di Ted in futuro. Gli ho proposto l’idea e ha detto che ci avrebbe pensato, ma non sono sicuro di cosa penserà Apple al riguardo. Penso che quello che abbiamo fatto come team creativo sia sorprendere costantemente le persone e non credo che nessuno pensi veramente che la quarta stagione avrà un Ted fantasma che infesta gli spogliatoi.

Ted Lasso tornerà il 15 marzo con la stagione 3 in esclusiva su Apple TV+.

La sinossi ufficiale anticipa:

Nella terza stagione di Ted Lasso composta da 12 episodi, il neo-promosso AFC Richmond si trova ad affrontare lo scherno dell’opinione pubblica, con le previsioni dei media che lo danno ultimo in Premier League; intanto Nate (Nick Mohammed), ora acclamato come “ragazzo prodigio”, è andato a lavorare per Rupert (Anthony Head) al West Ham United e sulla scia della sua controversa partenza da Richmond, Roy Kent (Brett Goldstein) assume il ruolo di assistente allenatore, insieme a Beard (Brendan Hunt). Nel frattempo, mentre Ted (Jason Sudeikis) affronta le pressioni sul lavoro e continua a lottare con i suoi problemi personali, Rebecca (Hannah Waddingham) si concentra su come riuscire a sconfiggere Rupert e Keeley (Juno Temple) cerca di diventare il capo della sua agenzia di pubbliche relazioni. Le cose sembrano andare a rotoli, sia dentro che fuori dal campo, ma il Team Lasso è pronto a dare comunque il meglio di sé.

