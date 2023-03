Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il secondo episodio della stagione 3 di Ted Lasso è disponibile da oggi, e introduce il personaggio di Zava. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per evitare eventuali spoiler.

Zava, interpretato da Mximilian Osinski (apparso come Agente Davis in 27 episodi di Agent’s of Shield), è adorato sia dagli appassionati di calcio che dai giocatori, e tutti i club della Premier League provano a ingaggiarlo. Il campione è basato sulla figura di Zlatan Ibrahimovic.

In Ted Lasso Zava è descritto come un giocatore con uno strano atteggiamento, drammatico fuori dal campo e un profondo amore per se stesso in ogni club a cui si unisce. È anche noto per saltare da un club all’altro quasi ogni anno. Tutti questi tratti sono marchi di fabbrica di Zlatan, anche se sono stati un po’ esagerati per la serie tv.

Di seguito la sinossi ufficiale della stagione 3:

Nella terza stagione di Ted Lasso composta da 12 episodi, il neo-promosso AFC Richmond si trova ad affrontare lo scherno dell’opinione pubblica, con le previsioni dei media che lo danno ultimo in Premier League; intanto Nate (Nick Mohammed), ora acclamato come “ragazzo prodigio”, è andato a lavorare per Rupert (Anthony Head) al West Ham United e sulla scia della sua controversa partenza da Richmond, Roy Kent (Brett Goldstein) assume il ruolo di assistente allenatore, insieme a Beard (Brendan Hunt). Nel frattempo, mentre Ted (Jason Sudeikis) affronta le pressioni sul lavoro e continua a lottare con i suoi problemi personali, Rebecca (Hannah Waddingham) si concentra su come riuscire a sconfiggere Rupert e Keeley (Juno Temple) cerca di diventare il capo della sua agenzia di pubbliche relazioni. Le cose sembrano andare a rotoli, sia dentro che fuori dal campo, ma il Team Lasso è pronto a dare comunque il meglio di sé.

Vi piace il personaggio di Zava nella stagione 3 di Ted Lasso? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book