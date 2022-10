L’attrice Becky Ann Baker sembra sia stata scelta per interpretare nella stagione 3 di Ted Lasso il ruolo della madre del protagonista interpretato da Jason Sudeikis.

Per ora Apple TV+ non ha ancora confermato la presenza dell’attrice nei nuovi episodi della pluripremiata serie, ma l’indiscrezione è apparsa online.

Nel cast della prossima stagione di Ted Lasso ci saranno anche Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple, Brett Goldstein, Phil Dunster, e Nick Mohammed.

Al centro della trama c’è Ted Lasso, l’ex allenatore di football americano che viene ingaggiato da una squadra di calcio britannica nonostante non abbia alcuna esperienza con la disciplina sportiva.

Nella seconda stagione, a causa dei problemi personali e sul lavoro, Ted ha iniziato ad andare in terapia.

La comedy è prodotta da Bill Lawrence, Jeff Ingold e Sudeikis e si ispira al personaggio interpretato dall’attore in alcuni video realizzati per NBC Sports. La serie è poi stata sviluppata in collaborazione con Joe Kelly e Hunt.

Fonte: Above the line