Dopo il successo delle prime due stagioni di, l’attesa è spasmodica per i nuovi episodi della serie Apple TV+. I fan non vedono l’ora di scoprire cosa succederà al protagonista (Jason Sudeikis) e alla sua AFC Richmond. In un’intervista esclusiva con PopCulture.com , l’interprete di Dani Rojas in Ted Lasso, ha rilasciato un aggiornamento sulla produzione condividendo anche la sua esperienza sul set.

“Siamo molto entusiasti di tornare sul set e, fortunatamente, questo periodo è diverso rispetto a quello dell’anno scorso, almeno per quanto riguarda il COVID“, ha dichiarato Fernández in esclusiva a PopCulture. “L’anno scorso abbiamo girato nel bel mezzo del lockdown, ma ora almeno la città ha riaperto. Sono davvero stupito del talento degli sceneggiatori della serie. Sono sceneggiature così valide. Abbiamo girato negli ultimi due mesi, le cose stanno andando bene e sono fiducioso. Spero che i fan amino la nostra terza stagione, che speriamo esca entro la fine dell’anno. Devo veramente tanto alla serie, sono molto felice di essere tornato insieme al cast e alla troupe, quindi è stato davvero bello”.

Leggi anche: Ted Lasso: il team dell’AFC Richmond va a vedere una partita dei “rivali” del West Ham United

La fine della seconda stagione ha visto alcuni grandi cambiamenti per alcuni personaggi, in particolare per Nate (Nick Mohammed), che non è più assistente allenatore dell’AFC Richmond dopo essersi ribellato a Ted per non avergli dato abbastanza attenzione. Nate è ora nello staff tecnico del Wast Ham United. Inoltre, Keely (Juno Temple) lascia la squadra per fondare una propria società di pubbliche relazioni e l’AFC Richmond ha ottenuto una promozione dopo essere stata retrocessa all’inizio della stagione.

“Cosa possono aspettarsi i fan da Dani nella terza stagione? Beh, sicuramente molti più momenti divertenti e spassosi pieni di battute”, ha detto Fernández. “Abbiamo girato molte scene in cui il mio personaggio avrà momenti divertenti, quindi… E sono davvero felice ed entusiasta che in questa stagione si concentrerà molto sul calcio, ci saranno momenti chiave molto importanti per tutti i personaggi; sarà una grande terza stagione… Quindi, speriamo che la gente non rimarrà delusa“.

Le prime due stagioni di Ted Lasso sono disponibili su Apple TV+.