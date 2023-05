Il 30 maggio avrebbe dovuto svolgersi una proiezione speciale dell’episodio finale della stagione 3 di Ted Lasso, ma l’evento è stato cancellato.

L’appuntamento era in programma al Paley Center for Media e avrebbe dovuto permettere ai fan di assistere a una conversazione con il creatore e protagonista Jason Sudeikis, Brendan Hunt, Hannah Waddingham, Phil Dunster, Nick Mohammed, Juno Temple, Jeremy Swift, Cristo Fernandez, Billy Harris, Kola Bokinni e James Lance.

L’appuntamento è uno dei tanti che sono stati cancellati o posticipati durante lo sciopero degli sceneggiatori.

I fan di Ted Lasso stanno da tempo attendendo una conferma o smentita definitiva riguardante la possibile fine della serie con la terza stagione. L’appuntamento sembrava un’occasione perfetta per scoprire qualche dettaglio sul potenziale futuro dello show.

Di seguito la sinossi ufficiale della stagione 3, che sta per concludersi sugli schermi della piattaforma di streaming di Apple TV+:

Nella terza stagione di Ted Lasso composta da 12 episodi, il neo-promosso AFC Richmond si trova ad affrontare lo scherno dell’opinione pubblica, con le previsioni dei media che lo danno ultimo in Premier League; intanto Nate (Nick Mohammed), ora acclamato come “ragazzo prodigio”, è andato a lavorare per Rupert (Anthony Head) al West Ham United e sulla scia della sua controversa partenza da Richmond, Roy Kent (Brett Goldstein) assume il ruolo di assistente allenatore, insieme a Beard (Brendan Hunt). Nel frattempo, mentre Ted (Jason Sudeikis) affronta le pressioni sul lavoro e continua a lottare con i suoi problemi personali, Rebecca (Hannah Waddingham) si concentra su come riuscire a sconfiggere Rupert e Keeley (Juno Temple) cerca di diventare il capo della sua agenzia di pubbliche relazioni. Le cose sembrano andare a rotoli, sia dentro che fuori dal campo, ma il Team Lasso è pronto a dare comunque il meglio di sé.