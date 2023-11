Hannah Waddingham, intervistata da The Hollywood Reporter, è tornata a parlare di un eventuale spinoff di Ted Lasso, sostenendo che non riprenderà il ruolo di Rebecca se non fosse previsto il coinvolgimento di Jason Sudeikis.

L’attrice ha sottolineato:

Tutti continuano a chiedermelo, ma no, non si è parlato affatto di uno spinoff e ho detto piuttosto chiaramente che se non ci fosse Ted… Non riesco realmente a immaginare un mondo in cui Rebecca esiste senza Ted perché sono una fonte di ispirazione reciproca.

Hannah ha inoltre spiegato perché ritiene positivo il fatto che tra i due personaggi non ci sia una storia d’amore:

C’è la possibilità che la storia sia più longeva. Sono vere e proprie anime gemelle. Solo perché non vanno in camera da letto vuol dire che il loro legame vale di meno? Non credo e so che anche Jason non pensa sia così.

Che ne pensate? Riuscite a immaginare uno spinoff di Ted Lasso su Rebecca senza il coinvolgimento di Sudeikis?

La serie si è conclusa lo scorso 31 maggio, e al momento Apple TV+ non ha confermato la produzione di eventuali spin-off. Tutti gli episodi di Ted Lasso sono disponibili su Apple TV+.

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie Ted Lasso, con protagonista Jason Sudeikis, nella nostra scheda.

Fonte: The Hollywood Reporter



