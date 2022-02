La stagione 3 dipotrebbe non uscire quest’anno, ed essere distribuita in streaming danel 2023.

Brendan Hunt, co-creatore della serie e interprete di Coach Beard, in una recente intervista con TV Line ha svelato che la stagione 3 potrebbe arrivare un po’ più tardi rispetto alle precedenti (uscite rispettivamente ad agosto e luglio) e potrebbe debuttare addirittura nel 2023:

Siamo in pre-produzione e le sceneggiature sono pronte, ma dobbiamo aspettare un determinato momento per poter girare le scene di calcio. Inizieremo un po’ più tardi rispetto alla stagione 2. Quindi mi sorprenderei se uscisse nello stesso periodo delle altre. Ovviamente non spetta a me, quindi non lo so per certo, ma ho una vaga conoscenza dei limiti di quella dimensione che chiamiamo tempo, e ci sono poche possibilità che usciremo in quel periodo. Succederà ma ci vorrà un po’ più di tempo, ma ci impegneremo per fare tutto nel modo giusto.

Lo show ha come protagonista Sudeikis nei panni di Ted Lasso, un allenatore di football universitario del Kansas assunto per allenare una squadra di calcio professionistica in Inghilterra, nonostante non abbia alcuna esperienza come allenatore di calcio. Waddingham, Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple, Goldstein, Phil Dunster e Nick Mohammed recitano insieme a Sudeikis. Nei nuovi episodi è stata introdotta anche la nuova psicologa che lavora per l’AFC Richmond, interpretata da Sarah Niles (I May Destroy You).

Sudeikis è anche produttore esecutivo, insieme a Lawrence con la sua Doozer Productions, in associazione con Warner Bros.Television e Universal Television, una divisione di NBCUniversal Content. Jeff Ingold di Doozer è produttore esecutivo con Liza Katzer come co-produttore esecutivo. La serie è stata sviluppata da Sudeikis, Bill Lawrence, Brendan Hunt e Joe Kelly, ed è basata sul format preesistente e sui personaggi di NBC Sports.

Fonte: TV Line