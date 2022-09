Tim Cook, il CEO di Apple, ha visitato il set di Ted Lasso, durante le riprese della stagione 3.

Jeremy Swift, che interpreta Higgins nella serie con Jason Suidekis, ha pubblicato le foto con il CEO sul suo profilo Instagram, come potete vedere qui sotto:

Ieri è stato un giorno inusuale sul set di Ted Lasso, il boss più grande del mondo ci ha portato alla mia prima partita di calcio. Ed era proprio a Wembley. Grazie Tim!

La stagione 3 di Ted Lasso potrebbe non uscire quest’anno, ed essere distribuita in streaming da Apple TV+ nel 2023, come vi avevamo detto in questo articolo.

Lo show ha come protagonista Jason Sudeikis nei panni di Ted Lasso, un allenatore di football universitario del Kansas assunto per allenare una squadra di calcio professionistica in Inghilterra, nonostante non abbia alcuna esperienza come allenatore di calcio. Waddingham, Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple, Goldstein, Phil Dunster e Nick Mohammed recitano insieme a Sudeikis. Nei nuovi episodi è stata introdotta anche la nuova psicologa che lavora per l’AFC Richmond, interpretata da Sarah Niles (I May Destroy You).

