Il regista Declan Lowney ha parlato nuovamente della possibilità che vengano realizzati degli spin-off di Ted Lasso in occasione di un’intervista rilasciata ad Awards Radar.

Il filmmaker ha sottolineato:

Jason Sudeikis ha sempre detto che sarebbero state tre stagioni, ha concluso le storie di tutti in modo molto bello. Ma ci sono degli elementi per cui sono state gettate le basi nell’ultimo montaggio, negli ultimi minuti ci sono degli elementi che possono diventare la base di potenziali spin-off.

Lowney ha aggiunto:

Penso che il più eccitante fosse la proposta di Keeley (Juno Temple) a Rebecca (Hannah Waddingham), di creare una squadra femminile di calcio di Richmond. Abbiamo visto il capitano Roy (Brett Goldstein) prendere il controllo e abbiamo visto Coach Beard (Brendan Hunt) sposarsi e, probabilmente, rimanere in Inghilterra. Quindi c’è il potenziale per spin-off. E poi abbiamo Ted che lavora in Kansas, quindi c’è un altro potenziale per spin-off anche lì. Se vogliono fare altri progetti, sarei disposto a occuparmene. Ma non penso accadrà per un po’.