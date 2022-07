Zack Snyder (regista de L’uomo d’acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice e Zack Snyder’s Justice League) sarà guest star in un episodio della popolare serie Teen Titans Go! di Cartoon Network. L’annuncio è stato fatto questo sabato durante il panel Cartoon Network: Winner Takes del San Diego Comic-Con 2022.

Snyder presterà la sua voce nel 365° episodio della serie, giustamente intitolato “365!”. Data la natura storica della puntata, i Titans vogliono rendere questo episodio il più speciale possibile. Così, la giovane squadra superpotente si reca al lotto della Warner Bros. e trova il regista perfetto per il capitolo speciale. L’episodio sarà trasmesso in anteprima in autunno negli Stati Uniti.

Il panel di Teen Titans Go! ha visto la partecipazione del produttore esecutivo Pete Michail e di alcuni dei doppiatori originali della serie come Greg Cipes e Tara Strong.

Durante il panel è stato anche annunciato che il gruppo hip-hop De La Soul tornerà per fare un’apparizione nella stagione 8 di Teen Titans Go!. I membri del gruppo avevano già prestato la propria voce nella serie in un episodio della sesta stagione intitolato “Don’t Press Play”.

Snyder è tornato a far parlare di sé grazie a un nuovo articolo scritto da Rolling Stone che ha messo in luce il fenomeno dei social media chiamato “#ReleaseTheSnyderCut” (qui tutti i dettagli). Il movimento – una risposta alla difficile produzione di Justice League del 2017, che ha portato a un film non propriamente amato dai fan e dalla critica – ha guadagnato abbastanza terreno tanto da indurre la Warner Bros. a dare il via libera al film Zack Snyder’s Justice League del 2021 che è poi uscito sulla piattaforma streaming HBO Max. Il nuovo capitolo, una versione di quattro ore del film suddivisa in più parti, ha comportato numerosi reshoot e montaggi.

“Teen Titans Go!” ha debuttato nel 2013 ed è prodotta dalla Warner Bros. Animation.

Di seguito il tweet di Snyder che ha confermato la sua presenza nella serie animata.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Fonte: Twitter