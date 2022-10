Tenebre e ossa: Ben Barnes racconta cosa aspettarci dal Generale Kirigan nella stagione 2

In un’intervista con Collider, Ben Barnes ha raccontato il suo rapporto con Generale Kirigan, il personaggio che interpreta nella serie Tenebre e ossa (LEGGI LA RECENSIONE DELLA PRIMA STAGIONE), la cui stagione 2 arriverà prossimamente. Ecco le sue parole:

Per quanto riguarda il mio personaggio, direi che quello che cercavo era trovare l’umanità. È piuttosto emblematico di qualcosa di oscuro e malvagio nei libri, dopo il primo, quindi la mia missione è stata quella di assicurarmi che fosse una persona reale, che soffrisse le cose che sta soffrendo e che commettesse i peccati che sta commettendo. Ci sono le ramificazioni nel mondo reale di queste cose, e le relazioni, come si creano e come si rompono, se possono essere recuperate, quali nuove connessioni può creare come aiuto nel suo viaggio, pur rappresentando e non evitando il fatto che lui e il villain. Quali parti di ciò che fa sono comprensibili? Quali parti non si possono tollerare? Tutte queste cose mi frullavano in testa mentre giravamo. Per fortuna abbiamo degli showrunner molto gentili e collaborativi per quanto riguarda il mio contributo al personaggio. Mi sento molto legato a quello che è diventato, anche se è di fantasia e anche se è un villain. Mi sono sentito come se potessi prendere possesso di gran parte della direzione che prenderà, quindi sono molto impaziente di vederlo.

La serie ispirata ai romanzi di Leigh Bardugo, è ambientata in un mondo diviso dalla guerra dove un’orfana chiamata Alina Starkov (Jessie Mei Lei) ha liberato un potere straordinario che potrebbe essere la chiave per liberare la sua nazione. Una terribile minaccia incombe e Alina decide di mettere in sospeso la sua vita per allenarsi e diventare parte di un gruppo militare di elite composto da soldati dotati di poteri magici, chiamato Grisha, dove cerca di controllare il suo potere e scopre che alleati e nemici potrebbero essere la stessa cosa e nulla in questo mondo favoloso è ciò che appare. Servirà molto più della magia per sopravvivere.

Nel cast ci sono Jessie Mei Li, Archie Renaux, Freddy Carter, Amita Suman, Kit Young, Ben Barnes, Zoë Wanamaker, Sujaya Dasgupta, Danielle Galligan,Calahan Skogman, Daisy Head, Kevin Eldon, Gabrielle Brooks, Luke Pasqualino, Lewis Tan che sarà Tolya Yul-Bataar, Anna Leong Brophy nella parte di Tamar Kir-Bataar, Patrick Gibson che interpreta Nikolai Lantsov, e Jack Wolfe nel ruolo di Wylan Hendriks.

FONTE: Collider