potrebbe apparire in, progetto sequel di, attualmente in produzione per Netflix.

Ospite del The Jess Cagle Show, all’attore è stata chiesta l’opinione sul sequel e se parteciperà allo show, dato che la protagonista sarà la figlia del suo personaggio:

È difficile per me guardare le repliche. Mi rende così nostalgico. Sarebbe come se riproponessero il tuo annuario del liceo tutto il tempo. Per quanto riguarda il sequel, beh, è ​​su Netflix ed è interpretato da due dei miei grandi amici, che sono Debra Jo Rupp e Kurtwood Smith. Loro hanno interpretato i miei genitori e ci sarà un gruppo completamente nuovo di ragazzi… E conosco alcuni degli sceneggiatori. Oh, non lo so se ci sarò. È tutto top secret.

Nel cast del sequel ci saranno anche Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Maxwell Acee Donovan, Reyn Doi, e Sam Morelos. Nello show ci saranno anche i ritorni di Kurtwood Smith e Debra Jo Rupp, che riprendono la parte di Red e Kitty Forman.

Netflix ha ordinato la produzione di dieci puntate che avranno come showrunner Gregg Metter, mentre Bonnie Turner e Terry Turner, creatori dello show originale, saranno coinvolti come sceneggiatori e produttori in collaborazione con Lindsey Turner.

Vorreste rivedere Topher Grace in That ’90s Show? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book