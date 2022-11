The Acolyte: Dafne Keen nel cast della serie di Star Wars

Continuano le indiscrezioni su The Acolyte, la nuova serie di Star Wars creata da Leslye Headland (Russian Doll) le cui riprese sono appena iniziate ai Shinfield Studios nel Regno Unito.

Jeff Sneider ha infatti rivelato nel suo podcast The Hot Mic che nel cast si è appena aggiunta Dafne Keen, che tra poche settimane rivedremo nella terza e ultima stagione di His Dark Materials (interpreta la protagonista Lyra Belacqua) e che i fan Marvel ricorderanno come co-protagonista di Logan – The Wolverine. Sneider cita fonti interne alla produzione, ma non arriva a svelare quale ruolo interpreterà la giovane attrice, spiegando poi che la conferma ufficiale del suo casting dovrebbe arrivare nel corso delle prossime due settimane:

EXCLUSIVE via The Hot Mic podcast: LOGAN star DAFNE KEEN is joining the Star Wars series THE ACOLYTE, according to sources… https://t.co/GXgHwH2Iso pic.twitter.com/qm4j94F39F — Jeff Sneider (@TheInSneider) November 3, 2022

Keen si andrà ad aggiungere ad Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Jodie Turner-Smith, Manny Jacinto e Charlie Barnett.

The Acolyte sarà ambientato 100 anni prima de La Minaccia Fantasma, verso la fine dell’era dell’Alta Repubblica. La serie sarà incentrata principalmente sull’esplorazione di come “il Lato Oscuro della Forza riuscì a infiltrarsi nella Repubblica proprio all’apice dello splendore dei Jedi”, e risponderà alla domanda: “Come si è arrivati al punto in cui un Signore dei Sith è stato in grado di infiltrarsi nel Senato senza che nessun Jedi se ne accorgesse? Cosa è andato storto, quali scenari hanno condotto a tutto questo?”.