In The Americans, la serie creata da Joe Weisberg per la rete televisiva FX terminata nel 2018 dopo sei stagioni, Matthew Rhys e Keri Russell (che nella vita fuori dai set sono marito e moglie) interpretavano due spie russe del KGB, Elizabeth e Phillip Jennings che fingevano di essere una normale coppia americana che viveva in una cittadina dello stato di Washington chiamata Falls Church, dove crescono i loro figli Paige e Henry e cercando di non farsi scoprire dell’agente dell’FBI Stan Beeman (Noah Emmerich).

Qualche giorno fa Matthew Rhys ha risposto su X, l’ex Twitter, intervenendo in un thread dove ha svelato che la scena del treno nel finale di serie, quella dove Elizabeth e Phillip riescono ad abbandonare gli Stati Uniti entrando in Canada senza essere scoperti, ma la loro figlia Paige decide di scendere dal mezzo e di restare in America, è quella che non dimenticherà mai e poi mai.

Scrive l’attore sulla piattaforma social:

A Keri era stato detto che aveva una sola possibilità per la scena con la sua reazione sul treno quando vede Paige. Una sola ripresa… A causa del tempo e delle restrizioni del treno. Ci penso praticamente ogni giorno. Non se ne andrà dalla mia mente.

La serie è disponibile in streaming su Disney+.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Twitter