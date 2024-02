The Big Bang Theory

Kunal Nayyar ha parlato della possibilità che venga realizzato uno spinoff di The Big Bang Theory, progetto che sembra sia in fase di sviluppo per la piattaforma MAx.

L’attore ha ammesso:

Onestamente, non ho sentito nulla su questo progetto oltre quello che è stato detto sui media.

Kunal ha sottolineato:

Non sono certo di quello che racconterà.

Ad aprile era stato annunciato che Chuck Lorre era al lavoro su una comedy “derivata” dallo show targato CBS, che si era concluso dopo 12 stagioni. Poco dopo aveva preso il via lo sciopero degli sceneggiatori, durato ben 148 giorni. Da allora non sono stati svelati ulteriori dettagli.

Rispondendo alle domande di TVLine, l’interprete di Raj ha commentato le teorie che il suo personaggio sia al centro della trama. Nayyar ha ammesso:

Sembra, onestamente, un po’ troppo presto. Si può realizzare un revival solo quattro anni dopo la fine dello show? Quello non è uno show reunion, è solo un’altra stagione.

Kunal non ha però escluso del tutto la possibilità di tornare sul set:

Se verrà realizzato lo spinoff, vedremo cosa dirà l’universo.

Che ne pensate? Ha ragione Kunal Nayyar dicendo che è troppo presto per uno spinoff di The Big Bang Theory su Raj?

Fonte: TVLine