In un’intervista con TheWrap, Jack Quaid – Hughie Campbell in The Boys 4 – ha parlato dello sviluppo del suo personaggio nella prossima stagione e di cosa dobbiamo aspettarci, rivelando che avremo molti momenti con la famiglia Campbell (Simon Pegg e Rosemary DeWitt) che andranno ad approfondire il passato di Hughie e il suo trauma, portandolo ad un momento catartico per il personaggio.

“È davvero soddisfacente potere avere delle scene che portano il tuo personaggio a dover fronteggiare il suo trauma e la fonte di tutti i suoi problemi, tutto ciò che l’ha portato ad essere così come è” ha spiegato l’attore. “È stato davvero un momento catartico per me in questa stagione. Ho avuto l’opportunità di potere lavorare con Rosemary DeWitt, che interpreterà la madre di Hughie – Daphne Campbell – e sono tornato a poter dividere la scena con Simon Pegg, un vero eroe per me. Lavorare con loro è stato fantastico“.

Ha poi aggiunto:

Sono contento che il pubblico possa finalmente vedere il caos che la famiglia Campbell è quest’anno. Torna in scena la madre di Hughie, scopriamo che lo ha lasciato con il padre quando lui era solo un bambino. Ne abbiamo parlato nella seconda stagione, credo, e ora ritorna nella sua vita. Questo lo metterà alla prova.

Che ne pensate? Quanto attendete The Boys 4?

