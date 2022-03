Lodisui G-Men, gli adolescenti con super poteri parodia degli X-Men, ha perso due dei suoi

Aimee Carrero e Shane Paul McGhie hanno abbandonato la serie di Amazon Prime video, per dedicarsi ad altri progetti. La Carrero parteciperà a The consultant, un’altra serie sempre della piattaforma streaming di Amazon, al fianco di Christoph Waltz e Nat Wolff.

Il motivo dell’allontanamento è probabilmente dovuto ai lunghi tempi passati dalla firma del contratto alla messa in produzione (ancora non cominciata) dello show, oltre a un cambio drastico rispetto al contratto (quest’ultima motivazione non confermata dalle fonti di Deadline) nell’evoluzione creativa del personaggio di Shane Paul McGhie.

Le prime tre puntate della terza stagione di The Boys arriveranno su Prime Video il 3 giugno 2022. Il primo teaser degli episodi inediti mostrava Starlight e Homelander e i video della serie Seven on 7 with Cameron Coleman, distruita su YouTube, hanno regalato dei dettagli di quanto accaduto dopo il termine della seconda stagione.

Siete dispiaciuti da questa notizia sullo spin-off di The Boys? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sullo show grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline