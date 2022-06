Patrick Schwarzenegger farà parte del cast dello spinoff di The Boys e l’attore ha svelato la reazione di suo padre Arnold Schwarzenegger al coinvolgimento del figlio nel progetto.

Il giovane attore, intervistato da Variety, ha infatti svelato che ha mostrato alla star del cinema le foto dal set:

Mi ha guardato e ha detto ‘Che ca**o stai girando?’. Ho risposto ‘Si tratta doi questa serie intitolata The Boys… Devi vedere un episodio per capirla, in caso contrario non saprei spiegarti cosa accade’.

Patrick ha inoltre raccontato che si era presentato per l’audizione per il ruolo di Patriota, non venendo scelto. Proprio il suo tentativo di ottenere una parte ha portato i produttori a contattarlo quando è stato deciso di realizzarne uno spinoff:

Hanno detto ‘Si tratta di questa idea. Questo è il personaggio. Questo è quello che accadrà’. Ho pensato ‘Ok, è The Boys’. So che sarà qualcosa di folle, ma è una serie fantastica… E poi ho iniziato a leggere gli script sul set e ho pensato ‘Oh cielo, questo sarà… Sì, sarà divertente e interessante’.

Che ne pensate della reazione di Arnold Schwarzenegger allo spinoff di The Boys? Lasciate un commento!

La serie ha come showrunner Michele Fazekas e Tara Butters e sarà un progetto irriverente e vietato ai minori sulle vite di un gruppo di giovani Supes che mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali mentre cercano di ottenere i contratti migliori nelle città migliori. Il progetto viene descritto come un mix di show ambientato al college e Hunger Games, che possiede inoltre il cuore, l’approccio satirico ed esplicito di The Boys.

