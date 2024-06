Tomer Capone, interprete di Frenchie in The Boys, ha parlato della sessualità del suo personaggio, soffermandosi sulle trame della stagione 4.

In una lunga intervista con Variety, Capone ha parlato della sessualità di Frenchie e delle ultime storie viste nella stagione 4 di The Boys:

Quando ho iniziato a lavorare a Frenchie, in termini di assemblaggio del personaggio e di mistero su chi fosse questo ragazzo, mi sono ispirato ad artisti come Serge Gainsbourg, David Bowie, Iggy Pop, Mick Jagger. Se ci pensi, tutte quelle persone hanno una sessualità che non è bianca o nera, è una via di mezzo. Sono così belli perchè sono quello che sono. Il lato divertente è che l’ho mostrato. Nella seconda stagione hanno portato questa maglietta nel trailer e aveva questo pazzo coniglio fatto d’ossa stampato sopra. Ho avuto questa idea dal nulla, ho preso un paio di forbici e l’ho semplicemente tagliato su un top corto. Sono finito sul set con il top corto e ricordo che Eric Kripke era sul set e mi ha chiesto: “Tommy, sai, che è un top corto?Possiamo vedere il tuo ombelico ” Ho detto: ‘ Frenchie lo adora’. E lui ha detto: ‘Va bene, va bene’. Forse questo ha anticipato l’intero arco narrativo con Colin.

Alla fine, è più profondo di così. Sono gli scrittori e la storia che cercano di darti un’altra prospettiva e un altro spioncino per vedere questo personaggio, da dove viene, di cosa sono fatti i suoi demoni. Ovviamente, Frenchie è un’anima torturata che cammina nel pazzo mondo di The Boys controllato dai Sette. E rispetto al nostro mondo con i media e la politica, è un outsider. Quindi è solo un altro bellissimo colore da esplorare nella pittura di Frenchie. Lo amavo.