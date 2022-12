Daisy Ridley sarà tra i protagonisti di The Christie Affair, serie tv di Miramax sulla scomparsa di Agatha Christie.

La serie rivisiterà la scomparsa di 11 giorni di Agatha Christie nel 1926, che rispecchiava molti elementi del genere mistery per cui era nota l’autrice.

Daisy Ridley interpreterà Nan O’Dea, l’amante del marito della Christie, su cui si concentrerà l’intera serie. Durante lo show, Nan scopre che la sua vita si intreccia con quella dell’autrice in modi che nessuno dei due si sarebbe mai aspettato. La scrittrice Juliette Towhidi sta adattando la sceneggiatura per la televisione, in passato ha lavorato a Calendar Girls, Death Comes to Pemberley, Testament of Youth e The Essex Serpent.

Daisy Ridley ha già partecipato a Assassinio sull’Orient Express, basato proprio su uno dei romanzi più famosi di Agatha Christie.

Miramax TV produrrà con Ellen Goldsmith-Vein, Rich Green, Jeremy Bell e DJ Goldberg del Gotham Group come produttori esecutivi. Marina Niel supervisionerà il progetto per Miramax UK.

Vi aggiorneremo sulle nostre pagine non appena ci saranno ulteriori novità sulla serie tv.

Cosa vi aspettate da Daisy Ridley in The Christie Affair? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Variety