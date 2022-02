, la protagonista di, è entrata nel cast della serie. Il progetto destinato ad Apple TV+ ha già tra i suoi protagonisti Tom Holland e Amanda Seyfried ed è stato scritto e ideato da Akiva Goldsman, che ne esarà anche produttore esecutivo.

La serie antologica porterà alla luce le storie incredibili di coloro che hanno lottato e hanno imparato a convivere con successo con la malattia mentale. La serie, la cui prima stagione sarà composta da 10 episodi, è un thriller avvincente, basato in parte sulla vita di Goldsman e ispirato alla pluripremiata biografia di Daniel Keyes intitolata Una stanza piena di gente.

Tom Holland interpreterà il protagonista Danny Sullivan e sarà anche produttore esecutivo, insieme ad Akiva Goldsman e Kornél Mundruczó (Pieces of a Woman) che dirigerà anche la prima stagione. Amanda Seyfried reciterà invece panni di Rya, una psicologa clinica alle prese con il caso più difficile della sua carriera.

Emmy Rossum, che ha solo 9 anni più di Holland, avrà la parte di Candy, la madre di Danny. La giovane donna, nonostante le difficoltà della vita, sogna di essere salvata da qualcuno.

The Crowded Room è una coproduzione tra Apple Studios e New Regency. Akiva Goldsman è produttore esecutivo con la sua Weed Road Productions. La serie sarà prodotta anche da Suzanne Heathcote, da Alexandra Milchan per EMJAG Productions, da Arnon Milchan, Yariv Milchan e Michael Schaefer di New Regency

