The CW ha cancellato molte serie e ha ordinato anche la produzione di nuovi progetti, tra cui, entrambi due prequel.

La serie dedicata alla storia di John e Mary Winchester, ruoli affidati a Meg Donnelly e Drake Rodger, seguirà quello che accade ai genitori di Sam e Dean prima degli eventi raccontati in Supernatural. Jensen Ackles sarà la voce narrante degli episodi della durata di un’ora che svelerà come John ha incontrato Mary e come la coppia ha fatto di tutto per salvare il proprio amore e il mondo intero.

La serie è prodotta da Robbie Thompson, Jensen Ackles e Danneel Ackles.

Il prequel di Walker, prodotto da Jared Padalecki, avrà invece come star Matt Barr nel ruolo di Hoyt Rawlins. La storia è ambientata nel 1800 e ha al centro della trama Abby Walker (Katherine McNamara), una giovane di Boston il cui marito viene ucciso davanti a lei prima di partire con destinazione l’Ovest. Mentre cerca vendetta, Abby incontra il ribelle Hoyt Rawlins (Barr) e i due si ritrovano a Independence, Texas, una città dove nulla è ciò che sembra e dove incontrano un gruppo di abitanti in fuga dal loro complicato passato e mentre inseguono i loro sogni.

Che ne pensate della scelta di The CW che ha ordinato The Winchesters e Walker: Independence, i prequel di Supernatural e Walker?

Fonte: EW