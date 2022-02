I produttori esecutivi della prossima serie antologica distanno già pensando a quali donne storiche focalizzarsi nella seconda stagione. La prima stagione, incentrata su(Gillian Anderson),(Michelle Pfeiffer) e(Viola Davis), debutterà il 17 aprile.

Nel corso della presentazione dello show ai TCA di mercoledì, Cathy Schulman e Susanne Bier hanno anticipato la possibilità che nelle prossime stagioni potrebbero apparire Jacqueline Kennedy Onassis, Hillary Clinton, Hillary Melania Trump, Dolly Madison, Edith Wilson, Martha Washington e Rosalynn Carter.

Leggi anche: The First Lady: il trailer della serie con Viola Davis, Michelle Pfeiffer e Gillian Anderson

“Sarei molto intrigata a ritrarre Hillary Clinton poiché penso che la sua posizione sia stata estremamente complicata… Credo che sarebbe incredibilmente interessante”, ha detto la Bier. Schulman ha aggiunto: “Se potessimo trovare un modo per rappresentare Jackie Kennedy senza ripetere la stessa vecchia storia – in particolare l’ultima parte della sua vita – ne sarei affascinata”.

Alla domanda se prenderebbero in considerazione o meno Melania Trump, la Bier si è mostrata ottimista. Ha detto: “Penso che la serie possa avere una stagione divertente, quindi riparliamone”. La Anderson ha poi aggiunto: “La speranza è che se ci saranno ulteriori stagione a venire ci sarà l’opportunità di rappresentare più First Ladies. Quindi forse non solo quattro, ma forse 104”.

La vita “affascinante” della Wilson, moglie di Woodrow Wilson, si contraddistingue secondo la Schulman perché “non solo ha governato il paese, ma nessuno sapeva che lo stava governando”. Ha anche ammesso di essere attualmente “ossessionata” dalla Washington, che era sposata con il primo presidente degli Stati Uniti, George Washington, perché è attirata da come tutto è cominciato.

La prima stagione sarà composta da dieci puntate. La serie è stata creata da Aaron Cooley ed è prodotta anche da Cathy Schulman, che ha l’incarico di showrunner. Susanne Bier è invece stata la regista di tutti gli episodi.

The First Lady racconterà la storia della leadership americana attraverso la prospettiva delle donne al cuore della Casa Bianca, mostrando l’importanza avuta dalle consorti dei presidenti. Gli episodi daranno inoltre spazio al passato delle donne e seguiranno il percorso che ha condotto alla Casa Bianca.

Nel cast ci saranno anche Aaron Eckhart che sarà il presidente Gerald Ford, Dakota Fanning nei panni di Susan Elizabeth Ford, O-T Fangbele che sarà Barack Obama, Regina Taylor nel ruolo di Marian Shields Robinson (la madre di Michelle), e Jayme Lawson che interpreterà Michelle da giovane.

Tra le guest star anche Judy Greer, Ellen Burstyn, Jackie Earle Haley, Maria Dizzia e Kate Mulgrew.

Che ne pensate? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline