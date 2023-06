In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

La serie The Flash si è conclusa e Stephen Amell ha rivelato un easter egg presente nell’episodio finale che potrebbe essere sfuggito ai fan.

L’interprete di Oliver Queen ha infatti dichiarato:

Penso che l’epilogo sia buono, credo lo abbiano realizzato bene. Ero lì quando Blake Neely ha realizzato le musiche per l’ultimo episodio di The Flash. L’ultimo brano che ha realizzato è intitolato 641 perché è il numero di episodi di cui si è occupato nell’Arrowverse. Penso che 641 puntate di qualsiasi cosa sia un traguardo piuttosto buono.

Neely ha raggiunto l’importante traguardo grazie al lavoro compiuto sulle serie Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow e Batwoman. Black Lightning, invece, ha avuto come compositore Kurt Farquhar.

Nel cast dell’ultima stagione di The Flash sono tornati Grant Gustin, Candace Patton, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Kayla Compton, Brandon McKnight, e Jesse L. Martin.

Fonte: ComicBook