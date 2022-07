In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

Durante la registrazione di un nuovo podcast con Elliot Knight “The Open Up Podcast“, l’attrice di The Flash Candice Patton si è aperta riguardo la sua esperienza nel cast della popolare serie di The CW.

L’episodio in questione del podcast è stato registrato tra la settima e l’ottava stagione. Successivamente è stato confermato che Candice sarebbe tornata anche per la nona stagione di The Flash.

“Stiamo ufficialmente entrando nell’ottava stagione, che probabilmente sarà la mia ultima. Voglio dire, mai dire mai, ma probabilmente sarà l’ultima“, aveva detto l’attrice. “Penso che sia l’ultima un po’ per il motivo di cui abbiamo parlato, sento questo bisogno di separarmi da The Flash, da Iris West e da questa identità“.

“Sai, ho vestito i panni di questo personaggio per sette anni e sento che, pur essendo tanto grata e pur provando così tanto amore per Iris e per lo show e per tutto quello che ha regalato alla mia vita, sia necessario per la mia identità, per quella di Candice e per la mia crescita personale mettere tutto in stand-by andare avanti“, ha poi continuato la Patton. “Penso che una parte di Iris debba morire così che io possa vivere“.

Candice ha poi aggiunto che, nonostante le ripercussioni, ha sentito la responsabilità di continuare ad andare avanti.

“Ovviamente ho fatto il provino per questo lavoro e l’ho accettato perché A) mi interessava e B) dovevo pagare l’affitto“, ha raccontato l’attrice. “Poi c’è tutto quello che ne consegue, sai, stai cambiando il modo in cui la gente vede il mondo dei supereroi e stai creando spazi per le donne di colore che non ne hanno mai avuti. È una grande responsabilità, una grande attenzione. È una cosa che porta con sé molto, ed è anche un posto molto pericoloso in cui trovarsi quando si è uno dei primi, e si ricevono così tanti contraccolpi senza ricevere alcun aiuto“.

“Ora le persone hanno più consapevolezza e capiscono quanto i fan possano essere razzisti, specialmente nei film e in televisione, ma all’epoca ci si comportava come se queste situazioni fossero normali. Anche con le aziende con cui lavoravo, The CW e WB, quello ai tempi era il modo di gestire la cosa. Ma non va bene che uno dei tuoi attori venga trattato in quel modo, che subisca abusi e molestie. Per me nel 2014 non c’erano sistemi di supporto. Nessuno se ne preoccupava. Non c’erano protocolli sui social media per proteggermi, quindi hanno lasciato che tutta quella roba rimanesse lì.”

“Volevo lasciare la serie già dalla seconda stagione. Mi ricordo che pensavo: ‘Non posso farlo, non ce la farò mai. Non voglio stare qui, sono molto infelice“, ha aggiunto Candice. “Credo che gran parte delle ragioni per cui sono rimasta riguardassero il fatto che ero sotto contratto e poi sentivo anche un’enorme responsabilità dal momento che i miei fan amavano questo personaggio. Era un casting così iconico, un ruolo così speciale e sapevo quanto significasse per così tante persone“.

Scegliendo di rimanere, Candice Patton ha ammesso di aver imparato molto.

Ha anche rivelato che non riesce a rivedere lo show perché le ricorda solo quello che succedeva dietro le quinte in quel giorno o in quel preciso momento.

