ha rinnovatoper una stagione 2, in arrivo a Dicembre 2022 sulla piattaforma. Si tratta del primo rinnovo in assoluto per Tubi.

The Freak Brothers è basato sulla serie di fumetti cult di Gilbert Shelton “The Fabulous Furry Freak Brothers”, segue un trio di personaggi sballati e il loro gatto mentre si adattano alla vita nella San Francisco di oggi dopo che l’aver fumato una magica varietà di erba nel 1969 li mette k.o. per 50 anni. La serie è interpretata da Woody Harrelson, John Goodman, Pete Davidson e Tiffany Haddish.

Adam Lewinson, Chief Content Officer di Tubi, ha commentato così il rinnovo:

Siamo entusiasti di riportare il nostro trio preferito di Freaks – e il loro animaletto da compagnia Kitty – per un’altra stagione. The Freak Brothers ha ricevuto un’accoglienza travolgente sin dal suo debutto a novembre ed è stato un fattore chiave nella nostra crescente offerta di commedie per adulti, consolidando Tubi come piattaforma per l’animazione per adulti.

Nelle prime sette settimane, The Freak Brothers ha ottenuto quasi il doppio degli spettatori della serie al secondo posto tra i prodotti di Tubi. La stagione 2 sarà composta da otto episodi e debutterà a dicembre 2022.

La serie è prodotta da WTG Enterprises e distribuita da Lionsgate. È prodotto da Courtney Solomon e Mark Canton insieme agli showrunner Alan Cohen e Alan Freedland. Woody Harrelson, Tiffany Haddish, Pete Davidson, Adam Devine, Blake Anderson, Gilbert Shelton e Manfred Mroczkowski sono anche produttori esecutivi della serie.

