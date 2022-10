Yvonne Strahovski, l’attrice che interpreta Serena Waterford in The Handmaid’s Tale, lascia intendere che la discesa del suo complesso personaggio è solo all’inizio. La quinta stagione della serie adattata dall’omonimo romanzo distopico di Margaret Atwood è attualmente in onda su Hulu negli Stati Uniti e il destino di Serena sembra diventare sempre più cupo a ogni episodio. In seguito al cliffhanger della scorsa settimana, quando Serena ha sparato a uno scagnozzo del governo di Gilead e ha rubato la sua auto con June (Elisabeth Moss) al seguito, l’episodio 7 di The Handmaid’s Tale ha mostrato una svolta ancora più drammatica per l’inaspettato ricongiungimento dei due personaggi, quando Serena entra in travaglio con June al suo fianco.

Nonostante un brevissimo momento di avvicinamento tra le due donne, la tenerezza dura ben poco, poiché i danni della loro situazione emergono bruscamente ancora una volta. Il marito di June, Luke (O-T Fagbenle), avvisa segretamente le autorità della posizione di Serena, che viene presa in custodia e separata dal figlio appena nato, Noah. Ora, i fan si stanno chiedendo cosa potrebbero riservarle i restanti tre episodi della quinta stagione di The Handmaid’s Tale.

In un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly, la Strahovski lascia intendere che le circostanze sfortunate di Serena non potranno far altro che peggiorare nel corso della quinta stagione di The Handmaid’s Tale. I commenti dell’attrice indicano che finalmente pagherà per il dolore e il conflitto che ha provocato insieme al suo defunto marito. Scoprite cosa ha da dire sul destino di Serena qui sotto:

Credo che vedremo Serena toccare il fondo. Voglio dire, se non l’ha già fatto, sapete… Credo che per lei il fondo sarà ancora più profondo, e in modo molto significativo.

