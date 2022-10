Imagine Kids+Family ha ottenuto i diritti per realizzare una serie tratta dal libro The Improbable Tales of Baskerville Hall, scritto da Ali Standish, in cui si raccontano le origini dei personaggi ideati da Sir Arthur Conan Doyle.

L’intenzione è di sviluppare un universo legato alle opere del creatore di Sherlock Holmes.

Tra le pagine del libro si segue un giovane Arthur Conan Doyle mentre lascia la sua famiglia per frequentare la scuola Baskerville Hall, destinata ai giovani particolarmente dotati, dove cercherà di risolvere molti misteri con l’aiuto dei suoi compagni di classe e degli insegnanti. Lì incontrerà i personaggi che diventeranno fonte di ispirazione per i famosi romanzi, tra cui il Professor Sherlock Holmes, il Dottor Watson e amici come James Moriarty. A Baskerville Hall, Arthur scopre un mistero che darà il via a un’epica avventura e sarà alla base della creazione dell’universo di Conan Doyle.

Stephanie Sperber, presidente di Imagine Kids+Family, ha dichiarato:

I personaggi creati da Sir Arthur Conan Doyle sono tra i più coinvolgenti e durevoli mai scritti. Quello che ci ha attirato da questa serie di romanzi era la svolta creativa che vede il giovane Conan Doyle posto all’interno della storia, mostrando come i suoi professori e gli amici abbiano formato le basi delle sue opere. La consideriamo un’opportunità per costruire un mondo che colleghi i romanzi di Sherlock e tutti gli altri romanzi dell’autore in un unico mondo interconnesso per i ragazzi e gli adulti di tutto il mondo.

La produzione sarà realizzata in collaborazione con Working Partners e The Conan Doyle Estate.

