Google ha pubblicato il riepilogo dei Trends, elenchi basati sui termini di ricerca per cui sono stati rilevati picchi quest’anno rispetto al precedente. Se un anno fa Euphoria dominava la classifica delle serie tv più cercate in tutto il mondo, quest’anno tocca a un’altra serie HBO: The Last of Us, che ha dominato conversazioni e ricerche della prima parte del 2023 ed evidentemente anche quelle dei mesi successivi, forse per cercare informazioni sulla seconda stagione, che ha subito ritardi a causa degli scioperi.

In Italia Mare fuori, inevitabilmente, domina le ricerche seguito da Buongiorno, mamma! e Lidia Poët: The Last of Us si piazza solo al sesto posto, dopo Mercoledì, che ha una presenza importante anche nelle ricerche mondiali e statunitensi. Parlando di Stati Uniti, dopo TLOU troviamo Ginny & Georgia e La regina Carlotta.

Ecco le serie più cercate dell’anno nel mondo, in Italia e negli USA:

Mondo

1) The Last of Us

2) Wednesday

3) Ginny & Georgia

4) One Piece

5) Kaleidoscope

6) King the Land

7) The Glory

8) That ’90s Show

9) The Fall of the House of Usher

10) Shadow and Bone

Italia

1) Mare Fuori

2) Buongiorno, mamma!

3) Lidia Poët

4) One Piece

5) Mercoledì

6) The Last of Us

7) Terra amara

8) Fiori sopra l’inferno

9) Ginny and Georgia

10) La ragazza e l’ufficiale

Stati Uniti

1) The Last of Us

2) Ginny & Georgia

3) Queen Charlotte: A Bridgerton Story

4) Daisy Jones & The Six

5) Wednesday

6) That ’90s Show

7) Kaleidoscope

8) Beef

9) The Idol

10) The Fall of the House of Usher