The Last Thing He Told Me, la serie tv limitata con protagonista Jennifer Garner, è la più vista di sempre su Apple TV+.

Secondo i dati Nielsen pubblicati da Variety, la serie ha raggiunto 4,5 milioni di spettatori unici nei suoi primi 31 giorni di streaming, battendo le precedenti serie limitate di Apple e diversi titoli nella lista complessiva come “Black Bird” (2,6 milioni di spettatori ) “Slow Horses” (1,9 milioni), “Echo” (1,4 milioni) e “Shining Girls” (1,3 milioni).

La premiere della serie ha raggiunto 3,4 milioni di spettatori, diventando finora l’episodio drammatico più visto di Apple dell’anno. Ogni episodio ha raggiunto oltre un milione di spettatori nei primi 31 giorni dalla pubblicazione. La serie limitata è al terzo posto del catalogo, dopo Ted Lasso e Shrinking.

Le sette puntate raccontano la storia di Hannah, interpretata da Jennifer Garner, una donna che stringe un’inaspettata amcizia con la figliastra sedicenne (Angourie Rice) mentre va alla ricerca della verità riguardante la misteriosa scomparsa del marito Owen (Nikolaj Coster-Waldau).

Olivia Newman sarà regista e produttrice esecutiva.

La serie è creata da Dave in collaborazione con Josh Singer (Il Caso Spotlight).

Gli episodi di The Last Thing He Told Me sono disponibili su Apple TV+.

Fonte: Variety