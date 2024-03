Apple TV+ ha annunciato il rinnovo per la stagione 2 di The Last Thing He Told Me, la serie con Jennifer Garner tratta dal romanzo di Laura Dave.

La scrittrice ha infatti firmato un secondo libro che continuerà la storia e sarà alla base dei nuovi episodi.

Nello show Jennifer ha il ruolo di Hannah Hall, una donna che deve avvicinarsi alla figlia del marito Owen (Nikolaj Coster-Waldau), Bailey (Angourie Rice), per scoprire perché l’uomo è scomparso misteriosamente.

Oltre ai tre protagonisti, negli episodi inediti appariranno anche David Morse, interprete del padre di Owen e nonno di Bailey.

20th Television produce la serie in collaborazione con la Hello Sunshine di Reese Witherspoon. Dave ha sviluppato la serie insieme al marito Josh Singer.

Garner ha dichiarato:

Come così tante persone, mi sono innamorata di Hannah tra le pagine di uno dei coinvolgenti romanzi di Laura Dave. La mossa da attrice e produttrice da lettrice e super fan è stata deliziosa ed è stata resa ancora più dolce dalla collaborazione con Laura, Josh, Reese e tutti tra le fila di Hello Sunshine, così come i team fantastici di Apple e 20th. Far parte di questo gruppo, senza menzionare parte di un cast così stellare, è stato uno dei momenti migliori della carriera per me. Sono elettrizzata nel poter raccontare qualcosa in più sulla storia di Hannah. Non avrei potuto dire di sì più velocemente all’idea di una stagione 2! Questi personaggi e la loro storia significano così tanto per me, come so accade a così tante persone che hanno sostenuto il nostro show. Siamo entusiasti nel dare ancora di più ai nostri spettatori con questo prossimo capitolo.

Laura Dave ha aggiunto:

Sono entusiasta nel continuare a raccontare la storia di Hannah e Bailey. L’accoglienza riservata a The Last Thing He Told Me è stata davvero straordinaria e sono grata nei confronti di tutte le persone che hanno letto e condiviso il libro e hanno reso possibile questo progetto.

Che ne pensate del rinnovo per la stagione 2 di The Last Thing He Told Me?

Seguiteci su TikTok!

Fonte: Variety



I film e le serie imperdibili