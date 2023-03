The Mandalorian 3: Kathee Sackhoff vorrebbe un team up tra Obi-Wan Kenobi e Bo-Katan

Kathee Sackhoff, che interpreta Bo-Katan in The Mandalorian, vorrebbe un team up con Obi-Wan Kenobi.

In una recente intervista con Fandom, l’attrice ha espresso il proprio interesse a esplorare il passato di Bo-Katan durante le Guerre dei Cloni, al fianco di Obi-Wan Kenobi:

…C’è così tanto nel retroscena di Bo che non abbiamo visto in questo momento. Sappiamo che conosceva Obi-Wan. Sappiamo che hanno avuto contatti e questo è un mondo in cui lei potrebbe potenzialmente esistere… Quando ne parlo con Dave Filoni, amo prenderlo in giro su di lei e sull’universo di cose che sono successe che potremmo non aver visto come spettatori. Adoro quando ne parliamo. È cresciuta così tanto nel corso della sua vita ed è cambiata, come spereresti facesse chiunque abbia più di 25 anni. Ha ancora molto da superare e deve crescere ancora di più prima ancora che possa sperare di raggiungere uno qualsiasi dei suoi obiettivi.