Bloober Team ha annunciato la collaborazione con Platige Image per realizzare una serie tv tratta dal videogioco horror The Medium.

Il progetto avrà Tomasz Baginski di Platige Image e Piotr Babieno, co-fondatore di Bloober Team, impegnati alla supervisione creativa.

The Medium è un videogame horror che ha debuttato nel 2021 e ha come protagonista la medium Marianne, che ha un profondo legame con il regno degli spiriti e può entrare in connessione con loro.

In un post condiviso online, il team di Bloober sostiene che si tratti del momento perfetto per creare un adattamento, citando il successo di show come Cyberpunk: Edgerunners e Arcane. I fan dei videogiochi, in questi mesi stanno inoltre attendendo con impazienza il debutto di The Last Of Us, previsto sugli schermi di tutto il mondo nel 2023.

Trattandosi di una serie nelle prime fasi di sviluppo bisognerà attendere ancora a lungo prima di avere dei dettagli precisi riguardanti le persone impegnate nella realizzazione del progetto.

Che ne pensate? Cosa vi attendete dalla serie tv tratta da The Medium?

Fonte: ComicBook