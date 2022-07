Deadline riporta in esclusiva che Erick Tran, animatore de I Simpson, è al lavoro in collaborazione con la Mogul Productions (piattaforma di finanziamento cinematografico decentralizzato e di NFT basato sui film) per creare quella che si ritiene essere la prima serie animata NFT, che avrà Hollywood come fonte di ispirazione.

The Mogies sarà infatti una celebrazione del 100° anniversario dell’insegna di Hollywood che comprende una collezione di 1.923 NFT, ispirati ai personaggi e personalità di questo mondo. Questi sono stati sviluppati in una serie animata e in un metaverso ampliato detto Mogieland, che include punti di riferimento famosi come il Sunset Boulevard e le colline del celebre quartiere di Los Angeles. Ogni personaggio della serie è la parodia di un’icona di Hollywood, che interagisce con gli altri durante le avventure in Mogieland. Gli archetipi includono action hero, villain, conduttori di talk show, personaggi per bambini, principesse e altri. Questi saranno suddivisi in base alla loro rarità e i 23 migliori NFT riceveranno una stella sulla Hollywood Walk of Fame digitale. “Mogieland è un omaggio a Hollywood, ai nostri personaggi preferiti, agli attori e ai film che ci hanno forgiato“, ha dichiarato Tran.

In particolare, i titolari di Mogies avranno l’opportunità di partecipare al processo di produzione del film: una volta lanciata la serie, manterranno per sempre i diritti di proprietà intellettuale del loro NFT e riceveranno uno speciale “ringraziamento” durante i titoli di coda. Diversi personaggi sono già stati selezionati per la serie animata e altri si aggiungeranno al cast man mano che verranno prodotti altri episodi. Il Metaverso Mogieland infatti sarà aperto a tutti, ma solo i possessori di NFT esclusivi potranno vivere determinate esperienze e avere accesso a privilegi come possedere terreni, portare il proprio personaggio alle anteprime dei film, interagire con i creatori del mondo cinema e dell’intrattenimento, accedere al dietro le quinte.

