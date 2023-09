Deasean Terry sembra aver implicitamente criticato i produttori di The Morning Show spiegando perché non fa parte del cast della stagione 3, facendo così riferimento all’importanza della diversità e dell’inclusività.

L’attore, una presenza regolare nei primi due capitoli della storia, ha spiegato in un video:

Alcuni di voi mi hanno contattato perché si aspettavano di vedermi recitare di più in questo progetto a cui ho lavorato. Non posso dire molto a causa dello sciopero SAG-AFTRA, sostenendo il mio sindacato e tutto quello per cui stiamo lottando. Volevo però venire qui e confermare che no, non vedrete quel personaggio in questa stagione.