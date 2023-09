Nella stagione 3 di The Morning Show c’è spazio anche per un nuovo personaggio interpretato da Jon Hamm e i produttori Michael Ellenberg e Kristin Hahn hanno rivelato che la star di Mad Men è sempre stata la scelta ideale per Paul Marks.

Nella fase di casting non hanno quindi pensato a nessuna alternativa. Ellenberg, in un’intervista a The Hollywood Reporter, ha spiegato:

L’intera stagione ruota intorno alle sue mosse. Il pubblico vedrà come è quella dinamica con lui e Alex Levy, ma è complicata, ed è legata alle emozioni. Volevamo inoltre qualcuno che fosse all’altezza di Billy Crudup e Greta Lee. Lui è il nuovo arrivato in città che può dare loro tutto quello che vogliono, c’è un grande prezzo per tutto quello. Non so se ci fosse qualcuno di migliore rispetto a Jon Hamm per quel ruolo.

Hahn ha aggiunto:

La lista di chi avrebbe interpretato Paul era formata da una sola persona. Jen e Jon sono stati amici per anni e penso volessero lavorare insieme da un po’. Quando abbiamo iniziato a parlare di Paul Marks, c’era solo una persona. E quindi è stato un po’ spaventoso perché se diceva di no non so cosa avremmo fatto. Era così o nulla. Grazie al cielo ha detto di sì.

Tra Marks e Don Draper ci sono poi alcuni punti in comune:

Paul è un tizio piuttosto potente e benestante. Ha un cuore ed è piuttosto affascinante.

Che ne pensate della scelta di Jon Hamm per la parte di Paul Marks nella stagione 3 di The Morning Show?

Fonte: The Hollywood Reporter

