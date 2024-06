Il personaggio di Jon Hamm, Paul Marks, e quello di Jennifer Aniston, Alex Levy, in The Morning Show, sembrano aver posto fine alla loro burrascosa relazione al termine della terza stagione. Alex infatti ha scoperto che il miliardario stava ricattando Bradley Jackson (Reese Whiterspoon) e fa saltare il suo accordo per l’acquisto di UBA.

Jon Hamm ricorda quando è stato scelto per la parte:

La discussione è stata: cosa succede quando due persone di successo, competenti, eccellenti e senza precedenti si distruggono a vicenda? Come appare questa situazione? Dove ti trovi quando hai più di 50 anni, hai realizzato tutte le tue ambizioni? Cosa desideri ancora? E come si manifesta tutto ciò nella sua complessità, difficoltà e anche nella sua eccitazione e potenziale?

L’attore, nonostante il finale di stagione, non è convinto però che tra il suo personaggio e quello della Aniston sia finita.

Per mancanza di una frase migliore, non penso che la relazione abbia ancora fatto il suo corso. È sicuramente un affare in sospeso. Non è una cosa compiuta. C’è qualcosa lì, deve esserci stato qualcosa.

