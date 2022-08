The Morning Show

Jon Hamm, l’ex star di Mad Men, tornerà in tv in occasione della stagione 3 della serie The Morning Show.

L’attore reciterà accanto ai protagonisti Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Billy Crudup con il ruolo di Paul Marks, un imprenditore che punta la sua attenzione su UBA, portando Cory, Alex e Bradley nella sua orbita all’insegna del potere.

Le riprese delle puntate inedite, come svelato da Apple TV+, inizieranno nelle prossime settimane.

Charlotte Stroud (Homeland) avrà l’incarico di showrunner, sostituendo Kerry Ehrin.

La seconda stagione si era conclusa con la morte di Mitch Kessler (Steve Carell), che negli episodi precedenti era stato accusato di molestie sessuali, a causa di un incidente automobilistico che avveniva poco prima del lockdown causato dalla pandemia.

Hamm, prossimamente, sarà inoltre uno degli interpreti della stagione 5 di Fargo e fa parte del team di doppiatori della serie animata Grimsburg.

Che ne pensate dell’arrivo di Jon Hamm nella stagione 3 di The Morning Show? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: TVLine